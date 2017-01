Kader Loth: Diese Probleme plagen die Dschungelcamp-Kandidatin

Am gestrigen Freitag startete die Kult-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wieder auf RTL. Eine Kandidatin scheint aber schon Probleme im Dschungelcamp zu haben: Kader Loth (44). Laut "Bild" leidet sie an "starken Rückenschmerzen". Da als Nächstes eine Sport-Prüfung anstehe, habe Dr. Bob "sein GO für Kader nicht gegeben", heißt es.

An Tag eins im Dschungelcamp war Kader Loth noch zu sehen, wie sie in einen "Kakerlakenhelm" gesteckt wurde. 6.000 Kakerlaken gab es darin. Den Auftakt der RTL-Show wollten sicher nicht nur deshalb 7,36 Millionen Zuschauer sehen - damit war das Dschungelcamp das erfolgreichste Programm am Freitag.

Fans von Kader Loth können sich am Donnerstag auf RTL II auch noch mehr Sendungen mit dem Reality-TV-Star ansehen. Schließlich hat sie in diesem Bereich reichlich Erfahrung: Um 21:15 Uhr läuft die Wiederholung von "Frauentausch - Das Promi-Special" mit Kader Loth. Darin zu sehen ist sie nicht im Dschungel, sondern im Bayerischen Wald, auf einem Bauernhof: Kühe melken, Stall ausmisten, Traktor fahren, Essen für sechs Personen kochen. Kader Loth muss Bäuerin Gaby ersetzen, die sich unterdessen in einem Wellnesshotel verwöhnen lässt.

