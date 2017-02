Justin Timberlake und John Legend treten bei den Oscars auf

Das Rahmenprogramm für die diesjährige Oscar-Verleihung am 26. September in Los Angeles steht fest: Wie die Academy mitteilte, werden an dem Gala-Abend Justin Timberlake (36), John Legend (38), Sting (65) und Lin-Manuel Miranda (37) im Dolby Theater auftreten. Legend, der 2014 einen Oscar für seinen Song "Glory" aus dem Film "Selma" gewann, wird zwei Lieder aus dem großen Favoriten-Film "La La Land" live performen.

Timberlake wird hingegen seinen eigenen Song "Can't Stop The Feeling" aus dem Animationsfilm "Trolls" zum Besten geben, Sting das ebenfalls zur Auswahl stehende Lied "The Empty Chair" aus dem Dokumentarfilm "Jim: The James Foley Story". Miranda performt den Song "How Far I'll Go" aus dem Zeichentrickfilm "Moana". In diesem Jahr wird Moderator Jimmy Kimmel durch die Show führen, die in 225 Ländern übertragen wird.