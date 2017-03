Justin Bieber will wieder ein netter Junge werden

Am Mittwoch feierte Justin Bieber ("Purpose" ) seinen 23. Geburtstag. Seinen Fans präsentierte er zu diesem Anlass ein besonderes Bild: Er postete auf Instagram ein süßes Foto aus seiner Kindheit und schrieb dazu: "Es ist mein Geburtstag und alles, was ich will, ist, ein besser Freund, besserer Bruder, ein besserer Sohn und ein besserer Mann zu werden."

In der Vergangenheit machte der Sänger häufig mit Skandalen auf sich aufmerksam, Paparazzi sorgten angeblich öfter für Wutanfälle bei Bieber, auf das Haus eines ehemaligen Nachbarn flogen Eier, Nacktaufnahmen des Stars tauchten auf, ... Nimmt er seinen Geburtstag also tatsächlich zum Anlass, um ein besserer Mensch zu werden?

Zuletzt wurde der Grammy-Gewinner, der gerade mit seiner "Purpose World Tour" unterwegs ist, vor allem beim Sport gesichtet. Und natürlich mit schönen Frauen: Laut "Mail Online" wurde er mit Model Ashley Moore gesehen, die er schon seit Jahren kennt. Angeblich hat er sich zudem auch wieder mit Kourtney Kardashian, der 37-jährigen Schwester von Kim Kardashian, getroffen. Den beiden wurde schon vor einigen Monaten eine Affäre angedichtet.