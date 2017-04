Julia Roberts ist die "Schönste Frau der Welt" - zum fünften Mal!

Vor unglaublichen 26 Jahren kürte das US-Magazin "People" die Schauspielerin Julia Roberts (49, "Mother's Day" ) zum ersten Mal zur "Schönsten Frau der Welt". Auch jetzt mit 49 Jahren kann der einstigen "Pretty Woman" wohl niemand das Wasser reichen. Das Magazin kürte sie jetzt auch zur "Most Beautiful Woman 2017". "Ich bin sehr geschmeichelt", freute sich Roberts in einem ersten Statement. Sie trägt den Titel nun schon zum fünften Mal!

In den Jahren 1991, 2000, 2005 und 2010 schaffte es Roberts jeweils auf das Cover des "People"-Sonderhefts zur Wahl der "Schönsten Frau der Welt" - so oft wie kein weiblicher Star zuvor. Bei den Männern führt die Wahl zum "Sexiest Man Alive" ihr Schauspielkollege George Clooney (55) mit fast schon lächerlichen zwei Triumphen in seiner bisherigen Karriere an - gemeinsam mit Brad Pitt (53) und Johnny Depp (53). Darauf angesprochen meinte Roberts lächelnd: "Wirklich? Das erwähne ich in meiner Weihnachtskarte an die Clooneys in diesem Jahr."