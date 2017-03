John Legend: Koffer am Flughafen geklaut

Diese Landung war alles andere als geglückt: Wie die US-Zeitung "New York Daily News" berichtet, wurde dem Musiker John Legend (38, "Love Me Now" ) am New Yorker John F. Kennedy Flughafen sein Koffer entwendet. Darin sollen sich wertvolle Cartier Armringe im Wert von 30.000 Dollar befunden haben. Auch teure Klamotten und eine 500-Dollar-Sonnenbrille seien gestohlen worden.

Der Dieb soll das Gepäckstück direkt vom Band genommen haben. Unklar ist allerdings noch, ob dieser gezielt nach dem Eigentum von John Legend gegriffen hat. Mittlerweile hat Legend allerdings seine Sachen wieder zurück: Die Polizei konnte dank Überwachungskameras den Täter schnell ausfindig machen.