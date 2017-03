John Goodman enthüllt Stern auf dem Walk of Fame

Große Ehre für den US-Schauspieler John Goodman (64). Auf dem berühmten Hollywood Boulevard in Los Angeles durfte er seinen Stern auf dem Walk of Fame feierlich enthüllen. Derzeit ist Goodman, der in den letzten Monaten extrem an Gewicht verloren hat, in aller Munde: Sein neuester Film "Kong: Skull Island" ist gerade in den Kinos angelaufen.

Deswegen hatte er auch seine Co-Stars Brie Larson (27) und Tom Hiddleston (36) im Schlepptau. Auch die Hollywood-Ikone Jeff Bridges, der an der Seite von Goodman in der Komödie "The Big Lebowski" aus dem Jahr 1998 brillierte, nahm an der Zeremonie teil. Übrigens: Der Stern von Goodman ist bereits die 2604. Auszeichnung auf der wohl berühmtesten Straße Hollywoods.