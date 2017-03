Johanna Klum: Die Moderatorin heiratet im Sommer

Johanna Klum (36) ist seit anderthalb Jahren Mutter einer Tochter. Wie die Kleine heißt, möchte die Moderatorin bisher nicht verraten. Dafür hat sie im Interview mit der Zeitschrift "Gala" nun ein anderes privates Detail preisgegeben. Zwar sei alles noch "ganz geheim", aber im Sommer wird Klum ihren Freund heiraten. Der Heiratsantrag sei sehr romantisch gewesen. "Es war alles voller Tulpen und Musik", erinnert sich Klum freudig zurück.

Mit der Familie und den engsten Freunden werde das Ehepaar in spe "ins Ausland, an einen für uns ganz besonderen Ort" fliegen. Wie ihr Hochzeitskleid aussehen wird, weiß die 36-Jährige auch schon genau: "Ich werde in Weiß heiraten, und es ist natürlich wunderschön." Auf die Frage, ob sich Klum noch ein zweites Kind wünsche, sagte sie: "Wir schließen überhaupt nichts aus, aber ich liebe meinen Job und meine kleine Familie." Für den Moment sei das Beschäftigung genug.