Jetzt Gamescom-Tickets zum vergünstigten Preis sichern!

Die größte Gaming-Messe der Welt, die Gamescom in Köln, wird auch in diesem Jahr wieder hunderttausende Besucher anlocken. Wer jetzt schon weiß, dass er 2017 dabei sein will, der kann bereits ab heute Tickets vorbestellen. Besonderer Bonus für Schnellentschlossene: derzeit gelten vergünstigte "Early Bird"-Preise. Die Messe findet vom 22. bis 26. August statt.

Während an der Tageskasse für eine Erwachsenen-Tageskarte zwischen 16,50 Euro (Mittwoch, Donnerstag, Freitag) und 19 Euro (Samstag) fällig werden, zahlen Gamer derzeit nur zwischen 12,50 Euro und 16 Euro. Ermäßigte Tageskarten sind momentan für 7,50 Euro bis 11 Euro zu haben, Tageskarten für Kinder kosten derzeit 6,50 Euro. Weitere Informationen und Preise finden Gamer auf der Gamescom-Website.