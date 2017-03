Jessica Henwick: Ihre spezielle Diät für "Marvel's Iron Fist"

Die britische Schauspielerin Jessica Henwick (24) war Teil des Blockbuster-Erfolges "Star Wars: Das Erwachen der Macht" . Ebenfalls seit 2015 ist sie in der TV-Serie "Game of Thrones" zu sehen. Und am Wochenende startete nun auch die neue Netflix-Serie "Marvel's Iron Fist" mit ihr in der Rolle der Colleen Wing. Dafür hielt Henwick sich an einen strengen Diät-Plan, wie sie im Interview mit "thenewpotato.com" verriet:

"Für 'Iron Fist' war es wichtig, schnell viel Muskelmasse aufzubauen", so Henwick. Das war deshalb so notwendig, weil sie kurz zuvor extra abgenommen hatte, "um eine 16-Jährige zu spielen in der Krimiserie 'Fortitude', die auf Island gedreht wurde". Um danach wieder an Gewicht zuzulegen, startete sie eine extreme Protein-Diät: "Drei Protein-Shakes am Tag, sechs Eiweiß, sehr mageres Fleisch, Griechischer Jogurt...", so die junge Schauspielerin.

Generelle Schönheitstipps

Generell hält sie sich mit Sport fit. Dabei mag sie vor allem den Wettbewerb: "Ich liebe Wettkampfsportarten. Kampfsport zu lernen, ist wohl einer meiner liebsten physischen Aktivitäten", schwärmt die zierliche Person. Doch nicht nur die Physis spielt bei ihr eine Rolle: "Wie du dich innerlich fühlst, wird immer auch von außen zu sehen sein", so Henwick. Daher versuche sie immer "mental, emotional und physisch gut aufgelegt" zu sein. Ihre besondere Art, das zu erreichen: "Ich lege ausgedehnte Pausen von Laptop, Handy und Social Media ein."