Jessica Biel kommandiert Ehemann Justin Timberlake herum

Schauspielerin Jessica Biel (34, "Total Recall" ) und Sänger Justin Timberlake (35, "Can't Stop This Feeling" ) zählen zu Hollywoods Traumpaaren. Bei der Premiere von Biels neuem Film "The Book of Love" zeigten sie sich ganz verliebt auf dem roten Teppich. Die Schauspielerin plauderte sogar aus dem Nähkästchen. "Ich kommandiere ihn praktisch die ganze Zeit herum", erklärte die 34-Jährige mit einem Augenzwinkern im Interview mit "ET Online".

"Das ist es nicht wert"

"Mach' das, reparier' das, bring' den Müll raus, wach' auf, geh' nicht ins Bett oder bleib' wach" seien nur einige der Dinge, die sie ihm täglich sage, so Biel lachend. Etwas ernster fügte die Schauspielerin dann hinzu, dass sie hoffe, ihren Mann zu inspirieren. Denn seine Musik und alles was Timberlake tue, begeistere sie. Für die 34-Jährige ist es jedoch wichtig, dass man auch in einer Beziehung eigene Interessen habe und unabhängig bleibe. "Wenn man selbst nicht glücklich ist, sind auch deine Kinder nicht glücklich, ebenso wenig dein Ehemann oder deine Familie. Das ist es nicht wert", so Biel.

Timberlake und Biel sind seit 2007 ein Paar. Im Oktober 2012 folgte die Hochzeit. Der gemeinsame Sohn Silas kam im April 2015 auf die Welt.