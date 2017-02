Jens Büchner: Verlobung mit seiner Daniela

Im Hause Büchner läuten bald die Hochzeitsglocken. Wie am Mittwochabend in der Ausgabe von "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" zu sehen war, hat Dschungelcamp-Teilnehmer Jens Büchner (47) seiner Lebenspartnerin Daniela Karabas (38) an ihrem Geburtstag die Frage aller Fragen gestellt. Und sie hat "Ja" gesagt.

Am Tag von Danielas Geburtstag haben sich die beiden aber nicht nur dazu entschlossen, für immer gemeinsam durchs Leben zu gehen, auch für die gemeinsamen Zwillinge war es ein ganz besonderer Tag. In einer kleinen Kirche von Cala Millor fand die Taufe der beiden wenige Monate alten Kinder statt. Die beiden wurden auf die Namen Jenna Soraya und Diego Armani getauft.