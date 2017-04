Jenny Elvers schockt Fans mit Mager-Selfie

Dünne Ärmchen, ein schmales Gesicht und ein mehr als deutlich hervorstehendes Schlüsselbein - Jenny Elvers' (44)neues Instagram-Selfie versetzt ihre Fans in Sorge. Denn die sowieso schon sehr schlanke Schauspielerin wirkt darauf so dünn wie nie. Auch der Blick auf ihre restlichen Fotos bestätigt diesen Eindruck: Die Kurven von früher sind zusammengeschrumpft und der Bauch ist so mager, dass die Rippen hervortreten.

In den Kommentaren zeigen sich die Follower geschockt und warnen die 44-Jährige: "Es sieht schrecklich aus. Viel zu dünn" oder "Oh Gott Jenny, iss mal was." Kritik, die Elvers ignoriert. Sie reagiert nur auf die positiven Kommentare und schreibt zum Beispiel: "Ich finde auch es gibt Wichtigeres [als die Figur]!" Worte, die man ihr nach den vielen Sport- und Bikini-Bildern allerdings nicht wirklich abnehmen kann. Ein paar Kilo mehr würden ihr sicher gut stehen!