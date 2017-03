Jenny Elvers nach der Trennung: "Ich musste mich freimachen"

Jenny Elvers (44) und ihr Verlobter Steffen von der Beeck (42) haben sich nun auch privat getrennt und das am Wochenende via Anwalt bekannt gemacht. Die beiden waren knapp vier Jahre lang ein Paar und auch beruflich miteinander verbunden. Im Interview mit der Zeitschrift "Gala" erklärt die Schauspielerin nun, warum sie sich "freimachen" musste.

"Es gab viele Unstimmigkeiten und seelische Verletzungen zwischen uns. Ich konnte die Disharmonie zu Hause nicht länger ertragen", so Elvers. Sie habe die Reißleine ziehen müssen, "bevor der Streit eskaliert". Streit gab es demnach, weil sie sich verändert habe. "Als ich Steffen kennenlernte, war ich eine wirklich traurige Frau [...] Ich hatte gerade meinen Alkoholentzug hinter mir und wusste nicht wirklich, wie es danach für mich weitergeht. Ich war total verloren", beschreibt sie jene schwere Zeit vor ungefähr vier Jahren.

"Ich habe von einem kleinen neurotischen Elend wieder zu meiner alten Stärke zurückgefunden", sagt Elvers heute über sich. Für einen Partner könne es schwierig werden, "wenn der Mensch, den man liebt, plötzlich ein anderer ist", zeigt sie sich dennoch verständnisvoll. "Ich habe Steffen sehr geliebt", erklärt sie weiter. Doch irgendwann sei der Punkt gekommen, "wo ich trotz aller Gefühle für ihn, konsequent sein musste; ich musste mich freimachen". Die ersten Zweifel an der Beziehung seien ihr demnach "im Sommer letzten Jahres" gekommen.

Wie geht es den beiden seit der Trennung?

Jenny Elvers ist "glücklich", sagt sie auf die Frage nach ihrem aktuellen Befinden. "Es geht mir sehr gut, und so, wie es ist, fühlt es sich richtig an." Und Steffen von der Beeck? So richtig viel sagt sie dazu nicht. Nur so viel: "Für ihn fällt jetzt ja auch wahnsinnig viel weg, weil ihn das Thema Jenny einfach dauernd beschäftigt hat - beruflich wie privat." Aktuell redeten sie zwar miteinander, wie sie sagt. Sie glaube aber nicht an Freundschaften nach einer Trennung. Vielmehr hoffe sie "auf ein respektvolles Miteinander".

Gibt es neue Partner?

Apropos Miteinander: Neue Partner gibt es laut Elvers bei beiden nicht, "weder bei mir noch bei Steffen". Für eine neue Liebe sei sie noch nicht bereit. Und auf die Frage, ob die Trennung für sie endgültig sei, sagt sie: "Ja! Das sollte sie sein. Aber man weiß ja nie. Privat mache ich gar keine Pläne mehr."

Einen ganz konkreten Plan hat Jenny Elvers aber bezüglich ihrer Wohnsituation: Bis ihr Sohn das Abitur gemacht hat, werden die beiden weiterhin in der Nähe ihres Heimatortes Amelinghausen leben. "Aber ich schaue gerade nach einem Zweitwohnsitz in Berlin, da ich nahezu jede Woche beruflich dort bin."