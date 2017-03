Jennifer Lopez gewährt tiefe Einblicke

Jennifer Lopez (47, "Ain't Your Mama" ) zeigt Haut - und das nicht zu knapp. Bei einem Promotion-Termin für ihre neue Show "World of Dance" präsentierte sie in Los Angeles ein schwarzes Kleid mit einem extrem tiefen Ausschnitt. Ebenfalls sehr verführerisch an der Robe von Elie Saab: der hohe Beinschlitz.

Auf Höhe der Hüfte war das Designer-Kleid mit metallischen Elementen verziert, um die Taille trug die 47-Jährige zudem einen schwarzen Gürtel. Zu ihrer Robe kombinierte Lopez spitze, schwarze Pumps von Christian Louboutin. Während ihre Augen durch dunkles Make-up betont waren, hatte die Sängerin und Schauspielerin ihre Lippen durch Lipgloss zum Glänzen gebracht. Ihre Haare fielen ihr im Mittelscheitel glatt auf die Schultern.