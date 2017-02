Jennifer Lopez: So sexy hat sie sich noch nie gezeigt

Jennifer Lopez hat gerade erst dem "W"-Magazin verraten, dass sie ihren nun schon reiferen Körper sehr zu schätzen weiß. Dass sie das auch ernst meint, beweist die 47-Jährige jetzt auf Instagram. Dort postete sie ein Bild von sich, auf dem ihr weißes Tank-Top soweit hochgeschoben ist, dass ein Teil ihrer Brust zum Vorschein kommt. Auch ihre Hose zieht sie auf dem Foto gefährlich weit nach unten. Unterwäsche sucht man auf dem Bild vergeblich...

"Ich mache diesen Geist und Körper bereit für Vegas", schrieb die Sängerin und Schauspielerin zu ihrem heißen Foto. Unter den Hashtags tauchen Begriffe wie "#selfmotivate" und "#jlovegas2017" auf. Ihre Fans werden also ordentlich was zu sehen bekommen, wenn sie mit ihren "All I Have"-Shows die Stadt wieder unsicher macht. Laut "eonline.com" bringt sich die 47-Jährige gerne mit Hilfe von Celebrity-Trainerin Tracy Anderson in Topform. Aber auch David Kirsch zählt demnach zu den Leuten, die Lopez fit halten.