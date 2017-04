Jennifer Aniston und Justin Theroux: Liebesgrüße aus Paris

Hollywood-Star Jennifer Aniston (48, "Cake" ) und ihr Ehemann, der Schauspieler und Autor Justin Theroux (45, "Girl on the Train" ), sind aktuell in der französischen Metropole Paris. Dass die beiden dort aber nicht nur arbeiten, davon zeugen die zwei Fotos aus der Stadt der Liebe, die Theroux jetzt auf seinem Instagram-Account postete.

Darauf zu sehen: Aniston und Theroux im Pariser Louvre. Die beiden waren Ehrengäste eines Events in dem berühmten Museum, bei dem die Zusammenarbeit des Modehauses Louis Vuitton mit dem Künstler Jeff Koons gefeiert wurde. Das andere Bild zeigt das prominente Pärchen Hand in Hand bei Vollmond auf dem Place Vendome. Sehr romantisch!

Jennifer Aniston und Justin Theroux heirateten nach drei Jahren Beziehung im August 2015.