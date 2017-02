Jennifer Aniston: Dieses Bild hat Seltenheitswert

Am Samstag feierte Jennifer Aniston ("Kill the Boss" ) ihren 48. Geburtstag. Glückwünsche gab es natürlich auch von ihrem Ehemann Justin Theroux (45, "Mulholland Drive" ) - der damit auch gleich noch die Fans der beiden Hollywood-Stars beschenkte. Der 45-Jährige, der seit August 2015 mit Aniston verheiratet ist, schickte seiner Liebsten via Instagram Geburtstagsgrüße.

Zu seinen Glückwünschen postete er ein seltenes Selfie des Paares. Die beiden blicken darauf mit zusammengesteckten Köpfen in die Handy-Kamera, im Hintergrund sind Palmenblätter zu sehen. Aniston haucht auf dem Foto zudem einen Kuss in Richtung Aufnahmegerät. Innerhalb weniger Stunden hat das Bild bereits über 45.000 Likes auf Instagram.

Auf Theroux' Instagram-Account ist von seiner berühmten Ehefrau sonst wenig zu sehen. Vor etwa einem Jahr postete er ein Foto, auf dem die Schauspielerin gedankenverloren vor einem Fenster auf dem Eiffelturm sitzt und auf Paris blickt. Die beiden Stars waren sich 2011 während der Dreharbeiten zum Film "Wanderlust - Der Trip ihres Lebens" näher gekommen. Verlobt haben sie sich im August 2012, fast genau drei Jahre später, am 5. August 2015, fand die Hochzeit statt.