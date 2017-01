Jeff Goldblum wird mit 64 Jahren erneut Vater

Jeff Goldblums Familie wächst weiter. Der 64-jährige Schauspieler ("Independence Day: Wiederkehr" ) und seine Frau Emilie Livingston (34) erwarten ein Baby. Das Paar hat bereits den gemeinsamen Sohn Charlie Ocean, der im Juli 2015 zur Welt kam. Livingston, die seit November 2014 mit Goldblum verheiratet ist, verriet nun auf Instagram, dass sie erneut schwanger ist.

Zu einem Bild, auf dem sie mit nach oben gestreckten Bein auf einem Fass steht und sich nach vorne beugt, schrieb sie: "Rund und runder wird es! Ich bin in der 15. Woche schwanger auf diesem Bild und ich bin so aufgeregt über das neue Mitglied für die Goldblum-Familie, das Anfang April kommen soll."

Auch beruflich hatte Goldblum kürzlich etwas zu feiern: Der Dreh zum Film "Thor 3: Ragnarok", in dem er die Rolle des Grandmaster übernahm, ist beendet. Der Streifen mit Chris Hemsworth und Tom Hiddleston in den Hauptrollen soll am 26. Oktober in die deutschen Kinos kommen.