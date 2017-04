Jeff Goldblum: Comeback in der Dino-Welt

Jeff Goldblum (64) kehrt in die Welt der Dinosaurier zurück. Er wird im nächsten "Jurassic World" -Film zu sehen sein, wie unter anderem "Variety" berichtet. J.A. Bayona (41) führt bei dem Streifen Regie, Chris Pratt (37) und Bryce Dallas Howard (36) sind in der Fortsetzung des Blockbusters von 2015 wieder mit von der Partie. Mit dabei sind auch Justice Smith (21), James Cromwell (77) und Toby Jones (50).

Goldblum wirkte als Dr. Ian Malcolm in "Jurassic Park" (1993) und in "Vergessene Welt: Jurassic Park" (1997) mit, in "Jurassic World" war er dagegen nicht zu sehen. "Jurassic World" spielte weltweit 1,67 Milliarden Dollar ein und gehört damit zu den erfolgreichsten Filmen der Geschichte. Die Fortsetzung soll im Juni 2018 in die Kinos kommen.