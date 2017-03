Jay Khan: Jetzt erobert er als Schlagerstar Mallorca

Vom Boygroup-Teenie zum Schlagerstar: Für das ehemalige US5-Mitglied Jay Khan (34) hat sich dieser Schritt gelohnt. Seine Single "Dein Bodyguard" kletterte kurz nach der Veröffentlichung auf Platz eins der deutschen iTunes Download-Charts. Und es kommt sogar noch besser, denn jetzt wurde auch die Partygemeinde von Mallorca auf den Newcomer am Schlagerhimmel aufmerksam. Wie Khans Management bekannt gab, hat die Großraum-Diskothek "Mega Park" den Sänger verpflichtet, um noch mehr weibliche Besucher an die Playa de Palma zu locken.

Der Neuanfang war für den 34-Jährigen nicht leicht. "Für mich persönlich war es ein großes Wagnis, diesen Neuanfang in meinem Leben zu starten. Viele meiner Fans sehen immer noch den tanzenden und singenden US5-Boygroup-Jungen in mir", sagt Khan. Er habe durchaus Verständnis für seine ehemaligen Fans, denen seine neue Musik nicht mehr gefalle. "Ich bin aber sehr dankbar, wie ich von den Schlager-Fans in Deutschland überraschend positiv aufgenommen wurde."

Dieses Gefühl habe ihn sogar zu Tränen gerührt, teilte er seinen Fans via Facebook mit. "Ich sitze grade mit Tränen meinen Eltern gegenüber und lasse den heutigen Tag Revue passieren. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Chance noch einmal bekomme", postete Khan am Mittwochabend an seine Unterstützer.