Janin und Kostja Ullmann: Arbeiten die beiden schon am Nachwuchs?

Frisch verheiratet und noch immer total verliebt: So zeigten sich Janin (35, "Honig im Kopf" ) und Kostja Ullmann (32) am Dienstag bei der Filmpremiere von "Mein Blind Date mit dem Leben" in München. 2016 gaben sich die beiden Schauspieler das Ja-Wort. Doch wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Gibt es schon Baby-Pläne? "Wer weiß das schon so ganz genau. Es gibt immer so viele Pläne und dann kommt das Leben dazwischen", erklärt Janine Ullmann spot on news.

Ausschließen will die 35-Jährige Nachwuchs aber auf keinen Fall: "Wir beide lieben Kinder." Und sogar üben konnte das Paar schon. "Wir haben eine kleine Nichte, die ab und zu bei uns zu Besuch ist. Wir waren jetzt sogar eine Woche mit ihr unterwegs. Das ist wirklich toll", schwärmte die NDR-Moderatorin. Klingt ganz so, als könnte es mit dem Nachwuchs schon bald soweit sein!