Jamie Lynn Spears: Rührender Dank an die Fans und Gott

Vor einem Monat durchlebte Jamie Lynn Spears (25, "The Journey" ) den Alptraum einer jeden Mutter: Ihre Tochter Maddie wurde bei einem Unfall mit einem Strandbuggy schwer verletzt. Das Leben der Kleinen hing am seidenen Faden. Die Achtjährige hat sich mittlerweile erholt und hat keine bleibenden Schäden davongetragen. Und Mama Jamie, die kleine Schwester von Popstar Britney Spears (35, "Glory" ), ist über die Genesung ihrer Tochter natürlich überglücklich. Sie hat sich auf Instagram für all die Gebete der Fans und Gottes Gnade bedankt:

Die 25-Jährige postete ein neues Foto ihrer Tochter, das Maddie mit der kleinen Kylie Blair auf dem Arm bei deren Tauffeier zeigt. Sie fühle sich "unwürdig, Gottes Barmherzigkeit erfahren zu haben", schreibt Spears. "Ich werde niemals aufhören, jedem einzelnen von euch für eure Gebete zu danken, denn wir durften erleben, welches Wunder dadurch vollbracht wurde. Wir sind gesegnet und wir werden es niemals vergessen", verspricht die Sängerin. Maddie lächelt auf dem Foto niedlich in die Kamera und sieht kerngesund aus. Na dann: Halleluja!