Ivanka Trump macht sich im Weißen Haus breit

Beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (62) war Ivanka Trump (35) bereits im Weißen Haus zugegen. In Zukunft soll sie dort einen festen Arbeitsplatz beziehen. Die Tochter von US-Präsident Donald Trump (70) wird Büroräume im Westflügel erhalten, wie die US-Zeitung "Politico" berichtet.

Allerdings werde die 35-Jährige keinen offiziellen Regierungsposten einnehmen und kein Gehalt beziehen, zitiert "Politico" ihren Anwalt Jamie Gorelick. Sie diene als "Augen und Ohren" des Präsidenten und beratschlage ihn nicht nur in Fragen, die die Stärkung von Frauen betreffen. Dem Bericht zufolge werde Ivanka Trump mit Kommunikationsmitteln der Regierung ausgestattet und erhalte Zugang zu Geheiminformationen.

"Es ist Neuland, dass ein erwachsenes Kind des Präsidenten aktiv an der Regierungsarbeit beteiligt ist", so Gorelick. Sie werde zwar nicht vereidigt, Ivanka werde jedoch den Ethik-Regeln in der Form Folge leisten, wie es auch Regierungsangestellten obliegt, versicherte ihr Anwalt. Wird die neue Rolle von Ivanka Trump im Weißen Haus zum Vorbild für kommende Präsidentschaften oder gar für andere Länder?

Alle wollen so aussehen wie sie

Das Aussehen der Präsidententochter wird bereits imitiert. Etliche amerikanische Ärzte erklärten vor kurzem, dass ihre Patientinnen das Aussehen von Ivanka Trump kopieren wollen. Sie sei "die neue Stilikone für Schönheitsoperationen", zitiert "USA Today" Franklin Rose, einen plastischen Chirurgen aus Texas. Dafür sollen die Frauen tief in die Tasche greifen: Bis zu 60.000 US-Dollar blättern sie hin.