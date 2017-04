Ivanka Trump: Sie erspart sich einen neuen Shitstorm

Am 2. Mai erscheint Ivanka Trumps (35) Buch "Women Who Work: Rewriting the Rules for Success" . Auf eine Promotion-Tour und andere Werbe-Auftritte dafür will die First Daughter allerdings verzichten. Die Erlöse aus dem Projekt wird sie zudem für wohltätige Zwecke spenden.

Die Unternehmerin, die im März von ihrem Vater, US-Präsident Donald Trump (70), zu einer offiziellen Beraterin ernannt wurde, sagte in einem Statement gegenüber "People": "Angesichts der Ethik-Regeln der Regierung will ich deutlich machen, dass dieses Buch ein persönliches Projekt ist. Ich habe es zu einer anderen Zeit meines Lebens geschrieben, aus der Perspektive einer Führungskraft und Unternehmerin und das Manuskript war vor der Wahl im vergangenen November fertiggestellt."

Es soll kein falscher Eindruck entstehen

Ivanka Trump ergänzte, dass sie den Eindruck vermeiden wolle, sie nutze ihre offizielle Rolle, um für das Buch zu werben. Deshalb werden weder eine Werbe-Tour noch Presseauftritte dazu stattfinden. Zudem versprach sie, den Teil ihres Vorschusses, der noch nicht bezahlt ist, sowie Honorare an den Ivanka M. Trump Fonds für gemeinnützige Zwecke zu spenden.

In "Women Who Work" beschreibt Trump ihr Leben als Unternehmerin, Ehefrau, Mutter und Tochter. Nachdem sie vor Jahren in der TV-Show ihres Vaters "The Apprentice" zu sehen war, habe sie haufenweise Post erhalten, in der sie von jungen Frauen um Rat gebeten worden sei, schreibt Trump über das Buch. "Ich habe die Notwendigkeit erkannt, dass mehr weibliche Führungskräfte sich öffentlich äußern müssen, um zu verändern, wie die Gesellschaft über arbeitende Frauen denkt und spricht", heißt es vorab. In dem Buch will Trump an die Leser das weitergeben, was sie von den "wunderbaren Menschen" gelernt hat, die sie treffen konnte - um die Karriere voranzubringen, Job und Familie unter einen Hut zu bringen und bessere Bedingungen für Frauen zu schaffen.

Zusammen mit ihrem Mann, Jared Kushner (36), einer der Topberater von Präsident Trump, hat Ivanka Trump drei Kinder: Arabella Rose (5), Joseph Frederick (3) und Theodore James (1). Trump vermarktet nicht nur Mode unter ihrem Namen, sie arbeitete auch schon im Immobilienbereich sowie in der Leitung der Trump Organization, dem Konzern ihres Vaters. Nach der Wahl von Donald Trump wurden ihre Produkte von einigen Kaufhausketten aus dem Sortiment genommen. Auch ihre Vorliebe für französische Designer-Mode und luxuriöse Familienausflüge brachten der Präsidententochter schon Kritik ein.