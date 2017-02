Ivanka Trump: Ihr Parfüm geht weg wie warme Semmeln

Ivanka Trump (35) scheint mit ihrem Parfüm einen guten Riecher bewiesen zu haben: Seit Samstag hält sich ihr "Eau de Parfum Spray for Women" auf Platz eins der amerikanischen Amazon-Bestsellerliste in der Kategorie "Beauty". Der Duft wird für knapp 40 US-Dollar angeboten. Ein weiteres Parfüm rangiert am späten Sonntagnachmittag zudem auf Platz sechs. Die Bestseller können jedoch schnell wechseln, da sie stündlich angepasst werden.

Verschwörung in der Modewelt?

Das sind mal wieder erfreuliche Nachrichten aus dem Business-Bereich der Tochter von US-Präsident Donald Trump (70). In Sachen Mode lief es zuletzt weniger rund. Nordstrom, eine der größten Kaufhausketten der USA, nahm ihre komplette Mode- und Schuhkollektion aus dem Sortiment. Der offizielle Grund: Eine Business-Entscheidung aufgrund schlechter Absatzzahlen. Donald Trump vermutete dahinter allerdings eine Verschwörung.

Mittlerweile sollen auch Kmart, Marshall's, Neiman Marcus, Sears und TJ Maxx Trumps Produktlinien nicht mehr anbieten. Dem Erfolg ihres Duftes im Netz hat das aber nicht geschadet.