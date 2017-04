Ist das hübsch? Der neue Zahnschmucktrend

Sie galten früher in der Hip-Hop-Kultur als eines der Statussymbole für Erfolg und Reichtum. Bad Boys wie Rapper Paul Wall (36, "Break 'em Off") oder Snoop Dogg (45, "Drop It Like It's Hot" ) zeigten sich gerne mit falschen Goldzähnen oder gar einem Diamanten-Gebiss. Stars wie Model Joan Smalls (28), Rita Ora (26, "Poison" ) oder Kylie Jenner (19, "Keeping Up with the Kardashians") haben die Fake-Zähne jetzt wieder mainstream-tauglich gemacht und posten gerne das ein oder andere Selfie damit.



Auch Kylie Jenner trägt die Fake-Goldzähne in der unteren Zahnreihe

Foto:Instagram.com/kyliejenner

Es mag wohl Ansichtssache sein, ob dieser Trend wirklich ästhetisch ist, oder nicht. Model Joan Smalls etwa trägt ihre zwei Grillz, wie das It-Piece von Modeliebhaberinnen genannt wird, meist in einem schlichteren Roségold mit verbundenem Kettchen. Kylie Jenner setzt lieber gleich auf das goldene Untergebiss. Ob der Trend sich auch bei den Fashionistas auf der Straße durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.