Ist Chris Evans wieder Single?

Beruflich läuft für Chris Evans (35) alles bestens: Der Blockbuster "The First Avenger: Civil War" hat ihn 2016 zu einem der erfolgreichsten Stars Hollywoods gemacht. Triumphe auf der Leinwand bedeuten aber offenbar nicht auch gleichzeitig Glück in der Liebe. Denn Evans' erst im Mai 2016 begonnene Liaison mit Schauspielkollegin Jenny Slate (34, "Parks and Recreation" ) ist anscheinend schon wieder in die Brüche gegangen.

Ein Informant erzählte dem "Us Magazine" nun, das Paar habe sich bereits vor zwei oder drei Wochen getrennt. "Es war komplett freundschaftlich und eine gemeinsame Entscheidung" wird die Quelle zitiert. Der angebliche Trennungsgrund ist eine Art Hollywood-Klassiker: Volle und nicht vereinbare Terminkalender. Eine offizielle Bestätigung für den Split gab es zunächst allerdings nicht.

Die Stars hatten sich am Set des Films "Gifted" kennengelernt. Pikanterweise war die Beziehung bereits wenige Tage nach der Scheidung Slates von ihrem Ex-Mann Dean Fleischer-Camp bekanntgeworden.