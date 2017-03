"In aller Freundschaft" bekommt drei weitere Staffeln

Die erfolgreichste deutsche Fernseh-Krankenhausserie geht in eine großzügige Verlängerung: "In aller Freundschaft" (dienstags, 21:05 Uhr, Das Erste) erhält 126 neue Folgen. Wie der MDR-Rundfunkrat am Montag mitteilte, wurden drei weitere Staffeln beschlossen, die von 2018 bis 2020 ausgestrahlt werden.

Die Dreharbeiten finden von September 2017 bis August 2020 in den Studios und der Umgebung der Media City Leipzig sowie an Originalschauplätzen in und um Leipzig statt.

Bis zu sechs Millionen Zuschauer, darunter überdurchschnittlich viele jüngere Leute, verfolgen jede Woche die Geschichten von Patienten, Ärzten und Angestellten in der "Sachsenklinik". Im Jahr 2016 betrug der durchschnittliche Marktanteil der Erstausstrahlungen im Ersten 17,5 Prozent.