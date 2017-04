Immer auf großer Fahrt: Santiano gehen 2018 auf Arena-Tournee

Die Fans bekommen von den Shanty-Sängern Santiano ("Von Liebe, Tod und Freiheit" ) offenbar einfach nicht genug. Dieser Tage ist die norddeutsche Band auf Akustiktournee durch Deutschland unterwegs - und fast zeitgleich mit dem Start dieser Reise beginnt schon der Vorverkauf für die nächste Tour Santianos: Im Februar und März 2018 werden die Maritim-Musiker gewissermaßen die größtmöglichen Häfen anlaufen, Deutschlands größte Hallen.

Insgesamt 30 Konzerte sind geplant, wie aus dem nun veröffentlichten Tourplan hervorgeht. Auf der Liste stehen unter anderem die Olympiahalle in München, die Mercedes-Benz Arena Berlin und die Lanxess Arena in Köln. Aber auch kleinere Städte abseits der Metropolen, wie Riesa, Hof, Flensburg und Kempten, kommen zu ihrem Recht. Tickets sind seit Montag beim Anbieter eventim erhältlich. Die üblichen weiteren Vorverkaufsstellen folgen dann am Donnerstag.