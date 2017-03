Iggy Azalea: Erster Song von ihrem neuen Album veröffentlicht

Die Fans mussten lange warten, doch jetzt gibt es neues Material von Iggy Azalea (26, "Fancy" ) zu hören. Die australische Rapperin hat im Rahmen der Veröffentlichung des "Def Jam Direct Deposit Vol. 2"-Mixtapes einen frischen Song am Start. Der Track heißt "Can't Lose" und ist zusammen mit Lil Uzi Vert entstanden.

Der Song wird auch auf ihrem kommenden Album "Digital Distortion" zu finden sein, für das es derzeit noch kein festes Release-Datum gibt. Für die lange Wartezeit entschuldigte sich Azalea via Twitter jetzt auch bei ihren Fans und lieferte eine Erklärung. Demnach habe es in ihrem Leben zuletzt viele Veränderungen gegeben und die Rapperin wolle, dass sich das auch in ihrer Musik widerspiegele. Nähere Informationen über den Longplayer wolle sie über den März verteilt herausgeben...