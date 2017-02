Hugh Jackman: Überglücklich in Brasilien

Um seinen neuen Film "Logan" (Kinostart: 2. März) zu promoten, ist Hugh Jackman (48, "Wolverine: Weg des Krieges" ) gerade auf der ganzen Welt unterwegs. Ein Land scheint es dem Wolverine-Darsteller auf seiner Reise aber besonders angetan zu haben: Brasilien. Denn von seinem Aufenthalt in dem südamerikanischen Land postet der Schauspieler innerhalb kürzester Zeit gleich mehrere Eindrücke auf seinem Instagram-Profil.

Besonders begeistert ist der 48-Jährige offensichtlich vom brasilianischen Karneval. In einem kurzen Instagram-Video sieht man Jackman in einem Flugzeug über Brasiliens größte Stadt São Paulo fliegen. Unten findet offenbar gerade ein Karnevalsumzug statt, denn Jackman ruft begeistert aus: "Das ist fantastisch! Fröhlichen Karneval!"

In einem zweiten Video wünscht er den Brasilianern nochmal ein frohes Karnevalsfest - dieses Mal mit einem gekühlten Drink in der Hand. "Danke São Paulo, danke Brasilien, fröhlichen Karneval! Prost!", lautet seine Botschaft in dem kurzen Clip.

Doch nicht nur die traditionellen Festlichkeiten rund um den Karneval scheinen es dem Hollywood-Star angetan zu haben. Er wirkt auch sehr begeistert von der hiesigen Ess- und Trinkkultur. Einer der ersten Instagram-Clips aus Brasilien zeigt Jackman beim Probieren seines allerersten Pingado - ein Milchkaffee nach brasilianischer Art.