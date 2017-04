Hoppala! Was Prinz Harry und seine kleine Helferin vergessen haben

Äußerst putzige Szenen haben sich am Mittwochvormittag in London zugetragen. Und das ausgerechnet bei einer an sich ziemlich schnöden Messe-Eröffnung! Vermutlich lag's an den Protagonisten beim Durchschneiden des roten Bandes der Londoner "Marathon-Expo": Denn das waren keine Geringeren als Prinz Harry (32) und die fünf Jahre alte Melissa.

Eigentlich hätte der 32-Jährige mit einem präzisen Scherenschnitt die Schau eröffnen sollen, wie "people.com" berichtet. Dann aber besann sich der Royal eines Besseren und händigte der kleinen Zuschauerin Melissa, der Tochter eines Hobby-Marathonläufers, die Schere aus - unter wohlwollender Beobachtung des Prinzen durfte sie das Band durchtrennen. Zu sehen ist der nette Moment auch auf einem kurzen Twitter-Video.

Prinz und Schere waren schon fast vergessen

Dann vergaß der im Gegensatz zu seinem Bruder William (34) noch kinderlose Harry aber kurz seine royalen Aufsichtspflichten und wandte sich den Gastgebern der Messe zu... ehe er sich sichtlich aufgeschreckt umdrehte und der Kleinen vorsichtig die Schere aus der Hand wand - nicht, dass noch etwas passiert. Nötig gewesen wäre das freilich nicht: Melissa stand ohnehin einfach völlig fasziniert im Blitzlichtgewitter und hatte ganz offensichtlich sowohl Prinz als auch Schere schon längst vergessen.

Für einige Erheiterung bei den Zuschauern sorgte die Gedankenverlorenheit von Prinz und kleinem Mädchen natürlich dennoch. Bei Melissa hinterließ das unerwartete Erlebnis ohnehin bleibenden Eindruck. Sie werde den Londoner Marathonlauf ihres Papas bei ihrer Oma verfolgen, erzählte der Nachwuchs-Star den Reportern stolz. Vor allem aber: "Es war sehr aufregend das Band durchzuschneiden. Ich habe mich gefühlt wie eine Prinzessin."