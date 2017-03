"Honey" legt los: Nächste Woche feiert er sein Reporter-Debüt

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Alexander "Honey" Keen (34) nach "Germany's Next Topmodel", Dschungelcamp und "Promidinner" wieder auf den TV-Bildschirmen auftaucht. Und nun ist sie geklärt: Am kommenden Montag, den 27. März um 14.30, wird Keen erstmals als regulärer Mitarbeiter einer Fernsehsendung vor der Kamera stehen; als "Co-Talker" bei "Küche & Co. - Die Reiseshow" auf dem Kanal sonnenklar.TV. Das hat der Sender am Dienstag mitgeteilt.

Nach der Auftaktsendung, bei der "Honey" neben Moderatorin Stephanie Frohmann auftritt, macht der polarisierende TV-Schreck den nächsten Schritt. Ab April soll Keen als Reporter "von den angesagtesten Hotspots weltweit" berichten, zunächst aus Marokkos "Perle des Südens", Marrakesch.

Sonnenklar.tv verspricht sich offenbar Großes von dem Neuzugang. "Honey ist alles andere als ein Windbeutel", stellt der Sender in seiner Pressemitteilung klar - "zumindest reden kann der 34-jährige", heißt es weiter. "Wir sind überzeugt, dass er zu solchen Hotspots wie Marrakesch bestens passt", lässt sich "Honeys" neuer Chef, Geschäftsführer Andreas Lambeck, zitieren.