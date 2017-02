Holt Heidi Klum Star-Designer Philipp Plein ins "GNTM"-Team?

Prominenter Zuwachs bei der ProSieben-Castingshow "Germany's next Topmodel": Wie die "Bild" unter Berufung auf Produktionskreise berichtet, soll der Münchner Star-Designer Philipp Plein (39) beim Halbfinale in Los Angeles als Gast-Juror an der Seite von Heidi Klum (43), Thomas Hayo (48) und Michael Michalsky (49) mitwirken. Die Model-Mama ist sein vielen Jahren ein großer Fan von Plein. Bei den Grammys vor einer Woche trug sie sogar ein Kleid von ihm.

Plein gilt in der Modeszene als echtes Enfant terrible und erregt durch Provokationen oft große Aufmerksamkeit. So ließ der "King of Bling" bei einer Modeschau zwei Zwillingsbrüder knutschen und gab einem Model bereits einen obszön Zungenkuss auf einer Mailänder Bühne. Die Super-Stars danken ihm seine extravagenten Auftritte: Bei seiner Show während der New York Fashion Week saßen Paris Hilton (36), Kylie Jenner (19) und Madonna (58, "Celebration" ) in der ersten Reihe.

Bei der Vorstellung seiner neuesten Herbst-Winter-Kollektion ließ Plein auch den ehemaligen Knacki Jeremy Meeks auf den Laufsteg. Er wurde 2014 als der heißeste Häftling der Welt bekannt.