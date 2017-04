Hier läuft das neue "Twin Peaks" im deutschen TV

Da kann sich niemand beschweren: Mit den Worten "Wir sehen uns in 25 Jahren wieder" hatten David Lynch (71, "Mulholland Drive" ) und Mark Frost (63) 1991 ihre Kultserie "Twin Peaks" zu Ende gehen lassen. Und die beiden haben - mit minimaler Verspätung - geliefert. Am 21. Mai 2017 feiert "Twin Peaks" ein Comeback mit neuen Folgen. Auch im deutschen TV, wie seit Montag offiziell bekannt ist. Laufen wird die Neuauflage beim Pay-TV-Sender Sky. Der hat nun die Details zur Ausstrahlung verkündet.

"Twin Peaks" startet pünktlich im Mai

Die beinhalten für deutsche Fans gute Neuigkeiten: Denn sie müssen nicht unnötig lange auf die neuen Folgen warten, oder gar aufs Internet ausweichen. Bereits in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai wird Sky parallel zur US-Erstausstrahlung die ersten beiden neuen Folgen zeigen. Ab 25. Mai werden die Episoden dann auch in deutscher Synchronisation verfügbar sein. Wer bei der 26 Jahre alten Ausgangsserie nochmal eine Auffrischung braucht, für den bietet der Sender an den ersten drei Mai-Wochenenden jeweils einen "Twin-Peaks"-Serien-Marathon an.