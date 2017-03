Herzogin Kate zeigt, was angesagt ist

Herzogin Kate (35) absolvierte am Dienstag einen Glamour-Auftritt: Beim Gala-Dinner in der National Portrait Gallery in London stellte sie die anwesenden Fashionistas wie Alexa Chung (33) in den Schatten. Kate trug eine dunkelgrüne bodenlange Spitzen-Robe von Temperley London, eines ihrer Lieblings-Labels. Eine kleine Schleife an der Taille gab dem enganliegenden Kleid mit floralem Muster eine verspielte Note.

Zur grünen Robe kombinierte Prinz Williams Frau eine golden-glitzernde Clutch von Wilbur & Gussie und goldene Sandaletten von Jimmy Choo. Kate hatte zudem grün-goldene Ohrringe von Kiki McDonough im Wert von etwa 10.000 Euro angelegt. Kates berühmte brünette Mähne fiel in großen Wellen frisiert auf ihre Schultern. Die Herzogin ist seit 2012 Schirmherrin der National Portrait Gallery.