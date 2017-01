Herzattacke? Große Sorge um Antonio Banderas

Schauspieler Antonio Banderas (56, "Die Maske des Zorro" ) lebt seit 2015 in Großbritannien. Wie erst jetzt bekannt wurde, musste der 56-Jährige in der Grafschaft Surrey im Süden Englands Ende letzter Woche ins Krankenhaus gebracht werden. Er bestätigte der britischen "The Sun" den Klinik-Aufenthalt und lobte die Ärzte, die sich um ihn gekümmert hatten.

Nach "Sun"-Informationen trainierte Banderas gerade, als er quälende Schmerzen in seiner Brust spürte. Er wurde umgehend mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Dort wurde er schließlich unter Beobachtung gestellt. Mittlerweile wurde er wieder entlassen.

Banderas war von 1996 bis 2005 mit Melanie Griffith (59) verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, Stella (20). Banderas soll derzeit mit dem Model Nicole Kempel (37) liiert sein. Über seine Wahlheimat schwärmte er einst: "Ich finde Surrey magisch. Ich gehe nicht mehr gerne auf Partys und hier habe ich den Platz und den Frieden, um zu schreiben (...)".