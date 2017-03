Helene Fischer: Alle Details zu ihrem neuen Album

Es gibt brandneuen, musikalischen Nachschub von Helene Fischer (32, "Farbenspiel" )! Die beliebte Schlagersängerin präsentierte am 25. März in der TV-Show "Schlagercountdown - Das große Premierenfest" einem Millionenpublikum zum ersten Mal drei Lieder aus ihrem neuen Album. Dabei hat sie auch verraten, wann ihre neue Platte auf den Markt kommt...

Die wichtigsten Details

Fischer versprach ihren Fans in der TV-Show: "Es dauert nicht mehr allzu lange, ich denke, Mitte Mai soll es endlich fertig werden." Man kann die neue Platte bereits vorbestellen . Bei Amazon ist als voraussichtliches Erscheinungsdatum der 12. Mai 2017 angegeben. Das neue Album heißt schlicht "Helene Fischer", wie auf ihrer offiziellen Facebookseite zu lesen ist. Dort wurde auch das Cover enthüllt: Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme der Sängerin, auf der sie hinter vorgehaltener Hand lächelt.

"Helene Fischer" scheint eine Vielzahl an neuen Liedern zu beinhalten. In der "Deluxe Version" bei Amazon sind zum Beispiel 24 Tracks gelistet. Auch Fischer selbst erklärte ihrem Lebensgefährten und Moderator Florian Silbereisen beim "Schlagercountdown": "Wir haben so viele Songs und ich bin in so viele Songs verliebt." Ihr neues Album habe "eine schöne Bandbreite an ruhigen, aber auch an vielen tollen Uptempo-Songs." Drei davon durften ihre Fans bereits kennenlernen.

Ein kleiner Vorgeschmack

Das erste Lied heißt "Fliegen" und ist eine klassische Schlagernummer. Der Refrain ist jedoch weniger eingängig als bei ihrem Sensationshit "Atemlos" . Dafür bringt die klassische Ballade "Wenn du lachst" alle Fans zum Dahinschmelzen. Es geht um ganz große Gefühle. Fischer singt zum Beispiel: "Wenn du lachst, machst du mein Leben heller/Wenn du lachst, weiß ich wo ich hingehöre." Eine Liebeserklärung an ihren Florian? In der TV-Show wirkte es so, denn sie strich ihm liebevoll über das Gesicht, als sie mit ihm über das Lied sprach.

Mit dem Party-Lied "Viva la Vida" brachte Helene Fischer dann das Publikum in Oldenburg zum Beben. "Die Luft, sie brennt wie Feuer", singt die Schlagersängerin, während sie sexy die Hüften schwingt. Die spanisch angehauchten Beats können schnell zum Ohrwurm werden. Ist hier bereits der Sommerhit 2017 gefunden oder wird das Lied gar zum Faschingsmotto 2018? "Ein Hoch auf diesen Tag" - diese Zeile aus "Viva la Vida" dürften alle Fans summen, bis das Album im Mai erscheint.