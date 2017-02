Heiraten im kleinsten Kreis - mit 500 Gästen

von STEFAN FÖßEL

Viele lange Gesichter wird es demnächst im indischen Kaschmir geben. Gerade mal 500 Gäste dürfen dort ab April noch zu Hochzeiten geladen werden. Das erscheint für hiesige Verhältnisse sehr üppig , in dieser Region Indiens gilt es als hartes Sparprogramm. Aber die Verwandten, die für das Paar die Plätze 501 aufwärts belegen und daher draußen bleiben, müssen sich nicht grämen. Denn für noch maximal sieben erlaubte Hauptgerichte lohnt sich ja kaum die Anreise.

Über solche Sparzwänge kann Stahlbaron Lakshmi Mittal nur laut lachen. Denn für den längst in London lebenden Milliardär gibt es keine Grenzen. Für die Hochzeit seiner einzigen Tochter Vanisha flog er mal eben 1000 Gäste nach Frankreich, um eine Woche in Schloss Versailles zu feiern. Unbeeindruckt ist sicher auch der Landesminister, der jüngst 50 000 Gäste zur Vermählung seines Töchterleins eingeladen hatte (also 100 mal so viele wie künftig in Kaschmir) und sich den Spaß stolze 74 Millionen Euro kosten ließ. Dafür muss eine alte Frau viele Kaschmir-Pullover stricken.