Heidi Klum kuschelt fremd

Heidi Klum (43) hat ein neues Projekt: Sie leiht im Animationsfilm "Arctic Justice: Thunder Squad" einem niedlichen Tierchen ihre Stimme. Mit von der Partie ist dabei auch Hollywood-Star Jeremy Renner (46, "Avengers: Age of Ultron" ) - und die beiden waren jüngst zusammen im Studio und hatten mächtig Spaß. Auf Instagram veröffentlichte das Model ein niedliches Foto, auf dem sich Renner an sie kuschelt und schrieb dazu: "Ein großartiger Arbeitstag mit meinem Co-Star Jeremy Renner. Was für ein Schatz!"

Renner war ebenfalls voll des Lobes für Klum. Er postete ein Foto, das die beiden im Aufnahmestudio zeigt. Sie stehen vor Mikrofonen und tragen dabei große Kopfhörer. In seinem Kommentar bezeichnete er die Deutsche als "entzückenden Menschen". Zudem setzte er die Hashtags "mygerminator" und "sofun".

In "Arctic Justice: Thunder Squad" will der fiese Otto von Walrus (Stimme von John Cleese) die globale Erwärmung vorantreiben und so die Polkappen schmelzen. Doch er hat die Rechnung ohne ein Team von ungleichen Helden gemacht, die sich ihm in den Weg stellen, um ihre Heimat zu retten. Renner spricht Polarfuchs Swifty. Außerdem sind im Original auch James Franco, Alec Baldwin und Omar Sy zu hören. Der Streifen soll 2018 in die Kinos kommen.