Heidi Klum angelt oben ohne

Angeln ist wohl nicht unbedingt das beliebteste Hobby der deutschen Frauen. Doch Model Heidi Klum (43, "Germany's Next Topmodel" ) beweist nun das Gegenteil. Auf einem Schnappschuss auf Instagram sitzt sie auf einem Boot und hält eine Angelrute ins Wasser. Mehr scheint man an Ausrüstung für einen gelungenen Angelausflug nicht zu brauchen, denn das Model grinst oben ohne in die Kamera.

Alles was Klum trägt, sind ein knappes Bikini-Höschen und ein Baseballcap. Ihre Brüste bedeckt das Model nur mit einem schwarzen Tuch. Dass das Foto bei den Fans gut ankommt, ist wohl wenig verwunderlich. "Super Bild", lobt ein Follower, während ein anderer davon schwärmt, dass Heidi gerade eine seiner Fantasien wahr gemacht hätte. In weniger als 24 Stunden sammelte Klum für das Bild über 66.000 Likes.