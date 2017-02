Heidi Klum: "Ich bin sehr romantisch"

Wie jedes Jahr nahm Entertainerin Heidi Klum (43) auch diesmal an der amfAR-Gala in New York teil. Über den roten Teppich lief ihr Freund, der Kunsthändler Vito Schnabel (30), zwar nicht mit ihr, präsent war er dennoch. Denn im kurzen Interview mit "etonline.com" zum Thema Valentinstag verriet die Wahl-Amerikanerin, was dieser Tag ihr bedeutet: "Ich bin sehr romantisch und altmodisch", so Klum. Ob sie wohl eine Überraschung für Vito hat? "Ja", sagte der TV-Star weiter, "aber wenn ich die jetzt verrate, wäre es keine Überraschung mehr".

Außerdem angesprochen auf die harmonischen Familienfotos von Weihnachten zusammen mit Ex-Mann Seal (53) und den vier gemeinsamen Kindern, erklärte Heidi Klum ihr Erfolgsrezept für die familiäre Situation: "Es ist nie einfach. Wenn man sich trennt, gibt es ja einen Grund. Und es braucht Zeit. Aber wir waren immer für unsere Kinder da und werden es auch immer sein. Wir bemühen uns einfach immer und wir machen es einfach", lautete ihre ehrliche Antwort.

Dann ging's ab zur Wohltätigkeitsveranstaltung zu Gunsten der "American Foundation for AIDS Research". Mit im Schlepptau übrigens einige Kandidatinnen ihrer TV-Show "Germany's next Topmodel" (ProSieben), die am heutigen Donnerstag startet. Ihr Rat an den unerfahrenen Nachwuchs: "Einfach mit all dem Spaß haben und dankbar sein, dass man überhaupt hier sein darf. Das bin ich immer noch!"