Hauch von Hollywood: Wie Goldie Hawn den Wiener Opernball verzaubert

Zum 61. Wiener Opernball hat es sich Baulöwe Richard "Mörtel" Lugner (84) wieder einmal nicht nehmen lassen, mit einem waschechten Hollywood-Star über das Parkett zu stolzieren. Dass Goldie Hawn (71, "Der Tod steht ihr gut" ) dieser Star sein würde, war bereits im Vorfeld der Ballsaison des Wiener Faschings bekannt. Doch als sie schließlich die Wiener Staatsoper mit Hollywood-Flair und ganz viel Charme verzauberte, lag ihr die österreichische Hauptstadt zu Füßen.

Lugner scheint dieses Mal auch eine sehr unkomplizierte Dame an seiner Seite gehabt zu haben: "Wir hatten noch nie so eine entspannte Stimmung", wird er von "krone.at" zitiert. Die Schauspielerin trug eine weiße Robe von Badgley mit silbernen Muster und sagte im ORF-Interview über die Veranstaltung: "Glückliche Menschen, die Walzer tanzen". Sie bevorzuge allerdings Tee statt Champagner, "weil mein Körper das nicht so wirklich mag". Ihre blonde Mähne trug sie auf dem Ball offen und in großen Wellen.

Neben der US-Schauspielerin fanden sich auch Model Gina-Lisa Lohfink (30) und ihr Dschungel-Mitbewohner Florian Wess (36) beim Opernball in Wien ein. Lugners Ex-Frau Cathy (27) ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, bei der Großveranstaltung aufzutauchen. Zu Beginn hielten die rund 5.000 Gäste aber kurz für die verstorbene SPÖ-Politikerin und Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser bei einer Schweigeminute inne. Sie war am Donnerstag mit nur 53 Jahren an einem langjährigen Krebsleiden verstorben.