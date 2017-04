Harry Styles verkündet Release-Datum seines Soloalbums

Auf diese Nachricht haben Fans gewartet: Laut E! News hat One-Direction-Star Harry Styles (23) verkündet, dass sein erstes Soloalbum am 12. Mai erscheint. Auf der Platte befinden sich insgesamt zehn Songs, darunter Titel wie "Meet Me in the Hallway", "Two Ghosts" und "Sweet Creature". Des Weiteren postete er die Tracklist des Albums samt zweier Fotos, die ihn in rosagefärbtem Wasser zeigen, bei Instagram. Handelt es sich dabei möglicherweise um das Cover?

"Oh mein Gott, es passiert wirklich" oder "Ich kann es kaum erwarten" kommentierten Fans des Briten das Foto aufgeregt. Innerhalb von drei Stunden wurden beide Posts knapp zwei Millionen Mal gelikt. Mit weiteren Details zur Platte hält sich Styles momentan zurück. Doch schon im vergangenen Jahr plauderte Robbie Williams im Magazin "Radio Times" aus, dass einige der Texte aus der Feder von Bruno Mars stammen. Auch der schwedische Produzent Max Martin, der bereits Hits für Katy Perry, Taylor Swift oder Britney Spears geschrieben hat, sei demnach am Album beteiligt.