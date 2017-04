Harry Styles kommt Ende des Jahres nach Deutschland

Harry Styles (23), dessen selbstbetiteltes Album am 12. Mai erscheint , geht auf große Welttour. Vermutlich kreischend werden ihn die Fans am 27. Oktober im Palladium in Köln empfangen und am 7. November wird sich im Berliner Tempodrome ein ähnliches Bild abzeichnen. Dies sind vorerst jedoch die beiden einzigen Termine in Deutschland. Tickets können ab dem 5. Mai vorbestellt werden.

Styles' Tour startet am 19. September in San Francisco und wird ihn nach einigen Konzerten in den USA neben Deutschland unter anderem auch nach Frankreich, Großbritannien, Schweden, Italien, Australien und Japan führen. Auf der Homepage des Sängers sind noch einmal alle Termine gelistet. Ob er auf seiner Tour nur Lieder seines zehn Songs umfassenden, ersten Soloalbums spielen oder vielleicht auch Versionen von Hits seiner Band One Direction anstimmen wird, ist nicht bekannt.