Harrison Ford: Gefährlicher Aussetzer im Flugzeug-Cockpit!

Ein äußerst unglückliches Versehen, oder doch erste Anzeichen des Alterns? Harrison Ford (74, "Indiana Jones" ) ist im Cockpit seines Flugzeugs offenbar ein potenziell brandgefährlicher Fehler unterlaufen. Ausgerechnet auf dem nach dem Schauspiel-Kollegen John Wayne benannten Flughafen von Orange County flog Ford am Montag statt der Landebahn einen Rollweg an, wie die NBC berichtet. Das Resultat: Die kleine Maschine des Stars flog nur knapp über eine mit 116 Menschen besetzte Boeing 737 hinweg. Eine Kollision mit dem auf dem Rollfeld rangierenden Flugzeug hätte unzählige Menschenleben kosten können.

"Sollte dieser Airliner direkt unter mir sein?", erkundigte sich Ford dem Bericht zufolge beim Tower. Die US-Bundesluftfahrtbehörde FAA bestätigte in einem Statement einen entsprechenden Vorfall. Der Tower habe die Landung erlaubt und der Pilot die Daten bestätigt - sei dann aber auf einem parallel zur Start- und Landesbahn verlaufenden Rollweg gelandet. Dass Ford am Steuerknüppel saß, wollte die Behörde allerdings nicht verifizieren. Man gebe prinzipiell keine Namen von an Vorfällen beteiligten Piloten bekannt, erklärte die FAA der Webseite "variety.com".

Laut NBC hat die Behörde wegen des Vorfalls Ermittlungen aufgenommen. Als mögliche Konsequenz könnte Fords Pilotenlizenz eingezogen werden. Für die "Star Wars"-Ikone ist es in jedem Fall nicht der erste Unfall in einem von ihm gesteuerten Flugzeug. Im Jahr 2015 musste Ford in einem historischen Flieger notlanden, nachdem der Motor ausfiel und zog sich einen Knochenbruch zu. 1999 unterlief ihm während einer Helikopter-Flugstunde eine Bruchlandung. Nichtsdestotrotz gilt Harrison Ford eigentlich als versierter Flieger. Selbst verursachte Unfälle in einem gewöhnlichen Flugzeug wären für ihn eher ein Novum.