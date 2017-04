Harald Glööckler: Das ist der Titel seiner neuen TV-Show

Mitte März gab Modedesigner Harald Glööckler (51, "Jede Frau ist eine Prinzessin" ) bekannt, dass er nicht als Jurymitglied in der zweiten Staffel der Casting-Show "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig" dabei sein wird. Stattdessen kündigte der Sender RTL II ein eigenes TV-Format mit dem Designer an. Die Sendung trägt den Titel "Harald Glööckler - Der Prinzessinnenmacher", bestätigte RTL II einen entsprechenden Bericht des Medienmagazins "new business" auf Nachfrage von spot on news.

Die Produktion der Sendung laufe bereits, heißt es weiter. Zum Ausstrahlungstermin oder weiteren Details wollte sich der Sender noch nicht äußern. Dies werde "beizeiten" bekanntgegeben. Laut "new business" soll es sich um ein Umstyling-Format mit weiblichen Kandidaten handeln.