Hansi Hinterseer: Großes TV-Comeback im November

Alle Fans von Hansi Hinterseer ("Weil ich dich so mag" ) sollten sich den 11. November 2017 rot im Kalender anstreichen: Denn erstmals seit 2014 kommt der 63-jährige Entertainer wieder mit einer eigenen Produktion ins Fernsehen. "Ein Streifzug mit Hansi Hinterseer: Das Tannheimer Tal" heißt die 90-minütige Sendung, in der der Volksmusik-Star seinem Publikum Musik, Brauchtum und atemberaubende Landschaften präsentieren wird. Ausgestrahlt wird die Sendung um 20.15 Uhr, zeitgleich auf den Sendern hr und MDR.

Wieder vor den Fernsehkameras zu stehen, war für Hansi Hinterseer ein tolles Erlebnis: "Es hat mich wahnsinnig gefreut, wieder für eine eigene Sendung on Tour zu sein. Das Tannheimer Tal zeigt sich uns von seinen schönsten Seiten. In die neue Produktion sind wir mit einem Musik-Clip auf der Piste gestartet und hatten bei den Dreharbeiten eine Irrsinnsgaudi. Warum wir so viel zu lachen hatten? Lasst's euch überraschen. Ich bin schon selbst gespannt, wie's im Herbst mit Musik-Clips und Gästen weitergeht", so der österreichische Star.