Hacker-Angriff auf Kate Moss: Angeblich Nacktbilder im Umlauf

Erneut ist eine prominente Figur offenbar Opfer einer dreisten Hacker-Attacke geworden. Diese Mal: das Supermodel Kate Moss (43). Wie die britische Zeitung "Daily Star" berichtet, seien dabei auch Nacktbilder des Models gestohlen worden. Angeblich soll es sich bei diesen Aufnahmen um Bilder der Starfotografen Terry Richardson (51) und Mario Testino (62) handeln, die Moss am Tag ihrer Hochzeit mit ihrem Ex-Mann Jamie Hince (48) im Jahr 2011 begleiteten.

Die Schnappschüsse sollen demnach das Model zeigen, bevor sie sich ihr Brautkleid anzieht. Normalerweise habe Moss kein Problem mit ihrer Nacktheit, berichtet ein Insider, in diesem Fall wäre das aber anders: Die Bilder seien "sehr, sehr privat". Auch wenn die Beziehung bereits zu Ende sei und die Ehe im Oktober 2016 geschieden wurde: Die Aufnahmen seien einzig und allein für Jamie bestimmt gewesen.

Weiterhin berichtet die Quelle, dass es sich bereits um den zweiten Hacker-Angriff in nur wenigen Monaten auf Kate Moss gehandelt habe. Das Model will jetzt allerdings reagieren und in Zukunft ihre Daten besser schützen.