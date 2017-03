Haben Miley Cyrus und Liam Hemsworth geheiratet?

Das wäre der Hammer! Haben sich Miley Cyrus (24, "Wrecking Ball" ) und ihr Verlobter Liam Hemsworth (27, "Like Crazy" ) fernab der Öffentlichkeit das Ja-Wort gegeben? Ein Post ihres Vaters Billy Ray Cyrus bringt derzeit die Gerüchteküche zum überkochen. Auf Twitter teilte er ein Photo, das den Bildschirm einer Kamera zeigt. Darauf zu sehen: Eine äußerst fröhliche Miley Cyrus in einem weißen Kleid. Ein Hochzeitskleid? Ein Schnappschuss von der Vermählung? Dazu schrieb ihr Vater: "Ich bin so glücklich...du bist so glücklich."

Seitdem spekulieren sowohl die Fans in den Kommentarspalten, als auch die US-Medien, ob die beiden wirklich geheiratet haben. Eine offizielle Bestätigung steht derzeit noch aus, genauso wie ein Dementi. Was allerdings auffällig ist: Die ansonsten so Social-Media-affine Miley Cyrus hat seit einer Woche ihr Instagram-Profil ruhen lassen. Vielleicht musste sie sich ja auf die Hochzeit vorbereiten...